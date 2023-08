Dùil gum fosgail ionad sreap deighe às ùr

Dh'innis Urras Coimhearsnachd Cheann Loch Lìobhainn gu bheil iad ann an còmhraidhean ri dà bhuidhinn a tha 'son Ionad Sreap Deighe na h-Alba sa bhaile a ruith.

Dhùin an goireas nas tràithe am-bliadhna nuair a thòisich an t-urras cùis-lagha an aghaidh an fheadhainn a bha ga ruith - Ice Factor Cheann Loch Lìobhainn Eta - is iad ag ràdh nach deach am màl a phàigheadh.

Ann am brath Dihaoine, thuirt Urras Coimhearsnachd Cheann Loch Lìobhainn gun do shoirbhich leotha sa chùirt gus an cùmhnant màil a thoirt gu ceann, ged a thuirt iad nach eil dùil aca airgead a chaill iad fhaighinn air ais.

Dh'innis a' bhuidheann ge-tà, gu bheil iad air a bhith ag obair le Seòmraichean Malairt Loch Abair is HIE feuch companaidh ùr a lorg gus an t-ionad a ruith.