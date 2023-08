Còmhraidhean mu na fèidh an Uibhist a Tuath

Tha còmhraidhean a' dol eadar croitearan an Uibhist a Tuath agus an oighreachd mu na ghabhas dèanamh mu àireamh nam fiadh.

Tha na croitearan a' strì leis na th' ann de na beathaichean a tha a' dol air na croitean aca, air talamh ionaltraidh, agus iad cuideachd ag ithe feur nach deach a bhuain fhathast.

Sheall cunntas air Oighreachd Uibhist a Deas as t-earrach gun robh cha mhòr 1,200 fiadh ann, an dàrna leth a bharrachd na bha dùil.

Bha deasbad mòr san eilean air dè bu chòir dèanamh le cuid airson na fèidh a thoirt far na h-oighreachd uile gu lèir.

Air a' cheall thall, chaidh bhòtadh an aghaidh sin is Stòras Uibhist a' gealltainn àireamh nam fiadh a lùghdachadh.

Thathas a' tuigsinn gun deach cunntas a dhèanamh air na fèidh ann an Uibhist a Tuath ach cha deach am fiosrachadh fhoillseachadh le Nàdar Alba fhathast.

Ann am beachd nan croitearan ge-tà, tha cus ann.

Tha conaltradh mun chùis air a bhith a' dol ann am buidhinn air-loidhne - North Uist Marauding Deer - a stèidhich Oighreachd Uibhist a Tuath gus an urrainn do chroitearan innse dhaibh nuair a tha fèidh a' nochdadh far nach bu chòir dhaibh.

Ged a tha an oigreachd air luchd-obrach a chur a-mach gus feuchainn ris na fèidh a ghluasad air ais chun na mòintich, tha an còmhradh sa bhuidhinn gu tric air a bhith a' tilleadh gu deasbad mu chead is còirichean 'son losgadh air na beathaichean.

Tha Oighreachd Uibhist a Tuath air a ràdh gu bheil iad airson is gun iarr croitearan cead fèidh a mharbhadh a-mach à seusan, is gun cuidich iad fhèin le smachd a chumail air àireamhan ma gheibh na croitearan cead.

Fon chead a bhiodh a dhìth aig na croitearan, dh'fheumadh iad clàradh gu bheil iad comasach air smachd a chumail air fèidh.

Tha BBC Naidheachdan a' tuigsinn gu bheil na croitearan den bheachd gur ann air an oighreachd fhèin a tha dleasdanas smachd a chumail air na beathaichean mus tig iad faisg air croitean.

A thuilleadh air seo, nochd geamairean dragh mu spadadh aighean-fèidh is iad ag ràdh gu bheil feum air eòlas, is cunnart gun tèid màthair a mharbhadh is laoighean òga an uair sin fhàgail leotha fhèin.

Chan eil coltas ann gu bheil fuasgladh san amharc aig an ìre seo is na còmhraidhean a' leantainn.