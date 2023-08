NHS Roinn a’ Mhonaidh

Chaidh fhàgail air NHS Roinn a’ Mhonaidh nach eil iad a’ gabhail feart air na draghan a th’ ann mu shàbhailteachd aig cuid de dh’ionadan tubaiste is èiginn. Tha buidheann de dh’àrd-dhotairean ag ràdh gum bu chòir fios a bhith aig an t-sluagh gu bheil àireamh an luchd-obrach aig roinnean tubaiste is èiginn Eilginn agus Obar Dheathain “uabhasach fhèin ìosal” uaireannan. Thuirt am bòrd slàinte gu bheil iadsan ag aithneachadh gu bheil uallach mòr air na roinnean, ach thug iad iomradh air an duilgheadas le gainnead dhotairean aig ìre nàiseanta.

Gàrradh MhicFhearghais

Tha dàil eile, ma dh’fhaoidte, gu bhith air na h-aiseagan a thathas a’ togail air Chluaidh do Chaledonian Mac a’ Bhriuthainn. Tha an Glen Sannox còig bliadhna air dheireadh cheanna ‘s gu mòr thairis air buidseat. Tha Gàrradh MhicFhearghais air sgrìobhadh gu Comataidh Còmhdhail na Pàrlamaid Albannaich a dh’innse dhaibh gu bheil aca ri atharrachaidhean a dhèanamh air an t-soitheach, agus gu dearbha air Hull 802, a rèir na dh’iarr an MCA. Tha seo a’ ciallachadh nach tèid deuchainnean mara a dhèanamh air a’ Ghlen Sannox gu tràth an ath-bhliadhna.

An Ruis

Tha oifigich na Ruis ag ràdh gun deach triùir a mharbhadh ann an ionnsaigh dhròna Ucràinianaich ann an sgìre Belgorod, a tha faisg air a’ chrìch leis an Ucràin. Tha seo a’ tighinn ‘s Kyiv air a ràdh gun deach ionnsaigh a thoirt air an Ucràin tron oidhche an-raoir ‘s gun deach milleadh a dhèanamh air ionadan-stòraidh gràin ann an sgìre Odesa.

Inimreachas

Thuirt Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gu bheil iadsan deimhinnte às gu bheil na planaichean aca ag obair gus bacadh a chur air inimrichean o bhith a’ tighinn chun na dùthcha ann an eathraichean beaga thar a’ Chaolais Shasannaich. Sin a dh’aindeoin agus gun tàinig cha mhòr 2,000 anns an dòigh sin anns an t-seachdain mu dheireadh. Thuirt ministearan an Riaghaltais gu bheil na h-àireamhan air tuiteam am-bliadhna fhad ‘s a tha inimreachas mì-laghail air èirigh anns a’ chòrr den Roinn Eòrpa.

Scolpaig

Chaidh fhàgail air Comhairle nan Eilean Siar nach eil iad a’ dèanamh gu leòr gus dìon a chur air eòin aig port-fànais ann an Uibhist a Tuath. Bha an RSPB air iarraidh gun rachadh casg a chur air a bhith a’ losgadh rocaidean anns a’ Chèitean agus anns an Ògmhios nuair a bhios na h-eòin ri neadachadh. Ach thuirt iad nach eil an t-ùghdarras ionadail air sin a chur an sàs. Thuirt a’ Chomhairle gun tèid iarraidh air luchd nan rocaidean measadh buaidhe àrainneachd a dhèanamh mus cuir iad rocaidean dhan iarmailt aig àm neadachaidh.