Cead ga thoirt do phlanaichean Chnoc nan Giall

Shoirbhich le strì buidhne carthannais coimhearsnachd airson sealbh fhaighinn air pìos fearainn air iomall Inbhir Nis.

Tha dùil aig a' bhuidhinn liosan, gàrradh coimhearsnachd agus lios-mheas a stèidheachadh air an fhearann, air tuathanas Chnoc nan Giall.

Tha strì air a bhith a' dol bho 2015 airson pàirt den tuathanas, deas air Inbhir Nis, a chur gu feum mar àite uaine dhan choimhearsnachd.

Tha am fearann air a chomharrachadh airson taigheadais, ach tha muinntir an àite air a bhith ag iarraidh àite far an cruthaicheadh iad liosan airson biadh fhàs gu h-ionadail.

Dhiùlt Roinn nam Pàighidhean 's nan Sgrùdaidhean Dùthchail aig Riaghaltas na h-Alba, RIPD, am fearann a thoirt seachad, ach tha a-niste panal neo-eisimeileach air cur às den cho-dhùnadh aca.

Ghabh an Riaghaltas ris, 's tha 20 acair a-nis gu bhith fo smachd na coimhearsnachd.

Tha tairbh an Riaghaltais air a bhith gan cumail aig Cnoc nan Giall bhon 19mh linn.