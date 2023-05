Tha obair mhòr ri dhèanamh ma tha sinn 'son dìon a chur air cait-fhiadhaich na h-Alba, a-rèir na buidhne NàdarAlba.

Bho 2015 gu 2020 bha NàdarAlba le taic bho dhiofar bhuidhnean eile, a' dèanamh rannsachaidh air na cait agus bhon rannsachadh sin tha e foilleasach gu bheil iad cha mhòr air a dhol à bith.

Chan eil ach 164 dhiubh air an clàradh ann am Prògram Briodaidh Dìon a' Chait-fhiadhaich airson na Rìoghachd Aonaichte.

Leis an obair rannsachaidh aca, chaidh deuchainnean ginteil a dhèanamh air 529 'cat-fiadhaich' ach fhuaireach nach b' e cait-fhiadhaich cheart a bh' annta.

Chaidh cuideachd rannsachadh a dhèanamh air 118 cat marbh - an dàrna leth dhiubh sin air am marbhadh air an rathad mhòr - is fhuaireadh nach robh gin aca nan cait-fhiadhaich.

Tha trioblaidean air èirigh cuideachd leis na h-àireamhean de chait-fhiadhaich a tha briodadh le cait àbhaisteach.