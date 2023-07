MacNìll gu bhith na Bhall-Pàrlamaid neo-eisimeileach

Thuirt Ball-Pàrlamaid nan Eilean Siar, Aonghas Brianainn MacNìll, nach bi e ag iarraidh air ais ann am buidheann an SNP aig Westminster gu co-dhiù an Dàmhair.

Ann am brath a sgaoil e chun nam meadhanan, thuirt Mgr MacNìll gum bi e a' suidhe mar bhall neo-eisimeileach gus am bi e toilichte gu bheil am pàrtaidh dha-rìribh a' sireadh neo-eisimeileachd do dh'Alba.

Tha seo an dèidh mar a chaidh cuip a' phàrtaidh a thoirt bhuaithe airson seachdain air an 5mh là den Iuchar, 's e air a bhith a' trod ri àrd-chuip an SNP, Brendan O'Harra.

Thuirt Mgr MacNìll nach b' ann mu dheidhinn a' ghnothaich a bha sin a tha an co-dhùnadh aige 'son suidhe na neo-eisimeileach.