Tha na poilis a' sireadh fiosrachaidh às dèidh tubaist rathaid anns an deach balach, aois seachd bhliadhna, a dhroch leòn.

Chan robh an gille ann an carbad aig àm na tubaiste.

Bha Kia Sportage geal an sàs san tubaist a thachair air Rathad Thornbush, Inbhir Nis mu 11:40m DiDòmhnaich.

Chaidh an gille a thoirt a dh'Ospadal an Rathaig Mhòir anns a' chiad dol a-mach, ach an uair sin chaidh a ghluasad a dh'Ospadal Rìoghail na Cloinne ann an Dùn Èideann.

Bha an rathad dùinte airson mu ochd uairean a thìde.

Thuirt na poilis gu bheil iad airson chluinntinn bho neach sam bith a bha sa sgìre aig an àm agus gu h-àraid neach sam bith le clàraidhean CCTV no bho camara càir.

Tha iad airson is gun cleachd neach sam bith le fiosrachadh an àireamh fòn 101.