Rannsachadh Covid: 'Feum air cruth-atharrachadh air roinn a' chùraim'

Bidh Mgr Gòrdan aig Murrayfield Diluain.

Dh'innis e gu bheil teaghlaichean a' sireadh fhreagairtean is gu bheil iad airson is gun tig atharrachaidhean bunaiteach às an rannsachadh air a' cheann thall.

"Tha mi a' smaointinn fo shealladh theaghlaichean Home Farm gu bheil sinn airson faicinn chan e a-mhàin barrachd airgid air a chosg air cùram, ach gun tigeadh cruth-atharrachadh air, gum bi e a' freagairt nas fheàrr air feumalachdan ar seann daoine.

"Tha tòrr theaghlaichean ag ràdh nach eil airgead gu leòr aig dachaighean-cùraim is gu bheil iad air an ruith mar ghnothachasan, is gun deach seirbheisean is goireasan a ghearradh gus prothaidhean a dhèanamh.

"An e sin na dachaighean a tha sinne ag iarraidh ann an 2023?" dh'fhaighnich Mgr Gòrdan.

Tòisichidh an rannsachadh gu ceart san Dàmhair.

Bha connspaid gu leòr ga chuairteachadh mar-thà. Leig a' chiad chathraiche a chaidh ainmeachadh - a' Bhana-mhorair Poole - dhith a dreuchd, 's dh'fhalbh cuideachd ceathrar den sgioba-lagha.