Bha suas ri 150 dachaigh ann an Inbhir Nis às aonais uisge madainn Diluain, às dèidh trioblaid nas fharsainge thar an deireadh-sheachdain.

Thuirt Scottish Water gun robh a' mhaill ann am pàirtean de sgìrean còd-puist IV2 agus IV3 air adhbhrachadh le trioblaid le prìomh bhalbh ann am pìoba faisg air Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis.

Dhearbh iad gu bheil iad a-niste air uisge a thilleadh gu daoine ach gum bi luchd-einnsiniridh an làithair airson greis fhathast gus dèanamh cinnteach nach tachair a leithid a-rithist.

Thuirt tè-labhairt dha Scottish Water: "Chaidh fios a chur oirnn madainn Dhisathairne gun robh trioblaid ann le na bhalbhaichean.

"Rinn sinn obair-càraidh agus thill sinn an t-uisge gu luchd-cleachdaidh is sinn den bheachd gun deach dèiligeadh ris an trioblaid.

"Bha trioblaid ann le na bhalbhaichean madainn na Sàbaid, ach fhuair an sgioba-èiginneach againn uisge tron lìonra le bhith a' seachnadh nam bhalbhaichean fhad 's a bha obair ga dèanamh orra.

"Chaidh crìoch a chur air sin 's bha an t-uisge air ais aig daoine ro dheireadh an là.

"Gu mì-fhortanach bha barrachd thrioblaidean aig na bhalbhaichean madainn Dhiluain, a' toirt buaidh air sgìrean àrda de dh'Inbhir Nis.

"Tha an sgioba againn air an t-uisge a thilleadh gu daoine a-niste ge-tà.

"Nì luchd-einnsiniridh sònraichte làn-sgrùdadh air na bhalbhaichean agus an lìonra gus dearbhadh dè dìreach a bh' air cùl nan trioblaidean.

"Fhad 's a bhios sin a' dol, bidh an sgioba againn an làithair aig na bhalbhaichean gus am bi sinn riaraichte gu bheil iad ag obair mar a bu chòir.

"Bu thoil leinn leisgeul a thabhainn do luchd-cleachdaidh 'son na maill thar nan làithean mu dheireadh, agus sgrìobhaidh sinn gu gach dachaigh air an tug seo buaidh airson innse cho duilich 's a tha sinn," thuirt i.