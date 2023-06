Robbie Drummond ann an Uibhist

Bidh ceannard ChalMac ann an Uibhist a Deas Diluain gus cluinntinn mun fheirg a tha air muinntir an àite mu sheirbheisean aiseig.

Tha an caothach dearg ann an Uibhist às dèidh mar a chaidh an MV Lord of the Isles a chur air slighe Ìle ri linn is nach eil an MV Hebridean Isles is MV Finlaggan rim faighinn an-dràsta.

Tha sin a' fàgail nach eil seirbheis ann idir eadar Malaig is Loch Baghasdail fad na mìos.

Chruinnich na ceudan air cidhe Loch Baghasdail an t-seachdain seo chaidh gus fianais a thogail mun chùis.