Aiseag Loch Baghasdail air ais

Tòisichidh seirbheis àiseig à Uibhist a Deas às ùr Dihaoine an dèidh faisg air mìos às a h-aonais.

An dèidh dhi tilleadh là nas tràithe na bha dùil tha còir gum fàg an MV Lord of the Isles Loch Baghasdail air slighe Mhalaig aig 09:40m.

Ged a tha daoine a' dèanamh toileachais ri sin, tha muinntir Uibhist a Deas fhathast gu math diombach ri mar a chaill iad an t-seirbheis sa chiad àite.

Thuirt àrd-oifigear ChalMac, Robbie Drummond, o chionn goirid gun dèanadh a' chompanaidh ath-sgrùdadh air an t-siostam meatraigs leis am bi iad a' toirt prìomhachais do shlighean nuair a dh'fheumas iad bàtaichean a chur air slighean eile.