Tòisichidh an t-seirbheis aiseig eadar Loch Baghasdail agus Malaig air ais Dihaoine, aon là nas tràithe na bhathar an dùil.

Thill an MV Finlaggan chun na slighe aice ann an Ìle, agus tha sin air an MV Lord of the Isles a shaoradh airson tilleadh a dh'Uibhist a Deas.

Chaidh an t-seirbheis a chur dheth on treas là den Ògmhios.

Dhearbh CalMac air an làraich-lìn aca gum bi i a' seòladh à Loch Baghasdail a-rithist bho Dhihaoine.