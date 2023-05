Anndra Miller

Dh'aidich tar-ghnèitheach gun tug e am bruid nighean òg 's gun tug e ionnsaigh fheiseil oirre. Nochd Anndra Miller, a tha 53 bliadhna de dh'aois, fon ainm sin san Àrd-Chùirt ann an Dùn Èideann, ach 's aithne cuideachd e mar Amy George. Chuala a' chùirt gur e èideadh boireannaich a bh' air nuair a thug e lioft dhan nighinn sa chàr aige sa Ghearran. Thug e dha a dhachaigh sna Crìochan i far an tug e sreath ionnsaighean feiseil oirre. Chaidh innse dhan chùirt gu bheil Miller am meadhan pròiseas airson atharrachadh gu bhith na bhoireannach.