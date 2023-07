Lùghdachadh air iarrtas 'son FtMG an Rinn Friù an Ear

Tha e air tighinn am follais nach eil ach dithis sgoilearan gan clàradh aig aonad Gàidhlig ùr ann an Siorrachd Rinn Friù an Ear.

Thuirt comhairle na sgìre gun tàinig lùghdachadh air na h-àireamhan a bhiodh ag iarraidh foghlaim Ghàidhlig bho rinn iad measadh an-uiridh.

Fosglaidh an t-aonad ùr, aig bun-sgoil Thornliebank, san Lùnastal an dèidh mar a ghabh a' Chomhairle ri tagradh bho phàrantan.

Thuirt a' Chomhairle gu do rinn iad measadh an uairsin agus gun robh iarrtas ann airson foghlaim Ghàidhlig do chòignear chloinne - an àireamh as lugha a dh'fheumadh a bhith ann fo Achd an Fhoghlaim.

Ach thuirt iad gu bheil an t-iarrtas sin a-nis air lùghdachadh, agus nach eil ach dithis sgoilearan clàraichte airson toiseach na bliadhna sgoile.

Thuirt iad ge-tà, gu bheil iad an dùil gun tig fàs air na h-àireamhan thar ùine.

Bidh an t-aonad comasach aig a' cheann-thall air 50 sgoilear a ghabhail, eadar dà chlas co-mheasgaichte.