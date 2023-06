Deasbad air airgead-dìolaidh do ghnothachasan eileanach

Thèid deasbad a chumail ann am Parlamaid na h-Alba Diciadain ag iarraidh airgead-dìolaidh a thoirt do ghnothachasan a tha a' fulang ri linn suidheachadh nan aiseagan.

Tha fearg ann an Uibhist a Deas an-dràsta leis nach eil seirbheis idir eadar Loch Baghasdail is Malaig- aig an àm as trainge den bhliadhna - às dèidh dhan MV Lord of the Isles a bhith air a gluasad gu slighe Ìle.

Tha sin ri linn 's nach eil an MV Hebridean Isles neo an MV Finlaggan ri fhaighinn an-dràsta.

Tha am pàrtaidh Làbarach air gluasad a chur air adhart airson stòras a chur air bhonn airson taic a chumail ri gnothachasan a tha a' fulang nuair a tha troimh-chèile ann an lìonra ChalMac.

Tha na Làbaraich a' moladh gun rachadh airgead a tha a' tighinn bho chàintean air CalMac nuair a tha peanas a' dol orra a chur gu feum.

Tha gnothachasan ann an Uibhist ag ràdh gu bheil iad a' call timcheall air £50,000 gach là le daoine a tha an sàs ann an turasachd agus luchd-bathair a' fulang gu mòr.

Aig Ceistean a' Phrìomh Mhinisteir an t-seachdain seo chaidh, thuirt Humza Yousaf gun coimheadadh an riaghaltas air airgead-dìolaidh.