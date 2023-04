"Cothrom air leth" aig Caley Thistle

Thuirt Dodds nach eil e an dùil gum bi mòran eadar na sgiobaidhean, ged a tha Inbhir Nis a' cluich ann an lìog nas àirde na an Eaglais Bhreac. Thuirt e cuideachd gur dòcha gum faigh na Bairns togail às an luchd-taic aca is dùil gum bi barrachd acasan ann na thig às a' Ghàidhealtachd.

Tha an Eaglais Bhreac air a dhol bhuaithe beagan anns na seachdainnean mu dheireadh às dèidh dhaibh an iar-chuairt dheireannach a ruighinn. Rinn iad an gnothach 4-1 air Alloa an t-seachdain seo chaidh ge-tà, is bidh an dòchas spionnadh às ùr fhaighinn às a sin airson a' gheama mhòir.

Tha Caley Thistle fhèin air a bhith ann an sunnd bho chionn ghoirid is iad gun call anns na seachd geamaichean mu dheireadh aca. Tha sin air an seusan aca a thionndadh mun cuairt gu tur, is dìreach seachdainnean ann bho bha ceist air nochdadh an rachadh an slaodadh a-steach dhan bhlàr aig bonn na lìge seach aig a' mhullach.