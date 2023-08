County air fear-dìon ùr a thoirt a-steach

Tha Ross County air fear-dìon eile a thoirt a dh'Inbhir Pheofharain is Ryan Leak air tighinn a-steach bho Salford City.

Thòisich Leak, 25, le Wolverhampton Wanderers is chluich e às dèidh sin 'son Jumilla is Burgos san Spàinn mus do thill e a Shasainn le Burton Albion.

Chuir e an uairsin seusan seachad aig Salford.

Dh'innis manaidsear Chounty, Malky MacAoidh, gu bheil e air a dhòigh Leak a thoirt dhan chluba.

"Tha Ryan aig deagh aois is eòlas aige air cluich thall-thairis agus ann am Breatainn.

"Bha againn ri feitheamh gus cluicheadair air làimh chlì na loidhne-dìon fhaighinn ach 's e sin a-nise a th' againn le Ryan", thuirt e.

Bidh an ath-gheama aig County ann Disathairne is St Johnstone a' tighinn a dh'Inbhir Pheofharain sa Phrìomh Lìog.