Chaidh fear a chur dhan phrìosan airson 8 bliadhna às dèidh mar a dh'fhàg e dithis a bhàsaich 's iad air a bhith a' siubhal còmhla ris nuair a chaidh an càr aige far an rathaid faisg air Ceann Loch Gilp.

Chaidh Ionatan Graham agus Jasmine Herron a mharbhadh nuair a chaidh an tilgeal às a' chàr aig Jordan Lawrence.

Bha Jordan Lawrence, 25, air a bhith ag òl leann, uisge-beatha, vodka agus gin aig pàrtaidh san Fhaoilleach 2020.

Dh'fhalbh e às an sin le Ionatan Graham, 37, agus a bha na àrd-gheamair air Oighreachd Ormasairigh, agus Jasmine Herron a bha 19 bliadhna a dh'aois.

Chaidh an càr aige far an rathaid, deas air Ormasairigh, agus theich esan a' fàgail an dithis eile marbh aig làrach na tubaiste.