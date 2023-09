Thèid na tha an dàn do dhrochaid eachdraidheil tarsainn Uisge Spè a dheasbad le comhairlichean ann am Moireibh Diciadain, agus ceist air a bhith ann o chionn còrr air 10 bliadhna cò leis i.

Tha luchd-iomairt a' togail dhraghan mun staid anns a bheil Drochaid Chreag Ealachaidh, a tha còrr is 200 bliadhna de dh'aois.

Chaidh an drochaid a dhealbh leis an einnseanair ainmeil Sir Tòmas Telford is dh'fhosgail i ann an 1814.

Tha eòlaichean einnseanairidh ag aithneachadh cho cudromach 's a tha i is bidh an drochaid a' tarraing an t-uabhas de luchd-turais.

Tha buidheann iomairt, Caraidean Drochaid Chreag Ealachaidh, air a bhith a' feuchainn ri dearbhadh fad bhliadhnaichean cò leis a tha i.

An-uiridh, sheall sgrùdadh gu bheil feum air obair-càraidh.

Thèid iarraidh air comhairlichean ann am Moireibh Diciadain aontachadh gum bu chòir aithisg a chur ri chèile air cò leis a tha an drochaid.

Thèid coimhead cuideachd air dè chosgadh e gus a càireadh, a cumail ann an òrdugh agus dè an dòigh as fheàrr coimhead às a dèidh san àm ri teachd.