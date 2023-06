Dragh mu bhancaichean is oifisean puist am Bàideanach

A thuilleadh air sin tha oifisean a' phuist anns an Lagan, Baile Ùr an t-Slèibh agus Ceann a' Ghiùthsaich ann an cunnart.

Ma dh'fhalbhas iad sin 's ann an Inbhir Nis no anns a' Ghearasdan a bhios am banca as fhaisge.

"Chaill sinn am banca ann a' sheo ann am Baile Ùr an t-Slèibh - cha robh uimhir ga dhèanamh air-loidhne an uairsin 's a tha iad a' dèanamh an-diugh," thuirt Sheila NicAoidh.

"Chaill sinn am banca ann an Ceann a' Ghiùthsaich anns a' bhliadhna 2017, agus 's e bùth charthannais a th' ann a-nise.

"Ma dhùineas an Aghaidh Mhòr, am banca as fhaisge oirnn a-nise 's ann an Inbhir Nis.

"Chan urrainn dhomh a chur ann am faclan, a chionn tha an Rìoghachd againn bun-os-cionn," thuirt i.

Às dèidh 21 bliadhna a' ruith oifis a' phuist ann am Baile Ùr an t-Slèibh, tha Graeme Irvine airson a dhreuchd a chur bhuaithe.

Mura tig cuideigin eile na àite, tha teansa ann gum bi sin a' dùnadh cuideachd.

"Tha e air atharrachadh gu mòr thar nam bliadhnaichean," thuirt e.

"A' chuid mhòr den obair a nì sinn a-niste 's e stuthan a thilleadh a chaidh a cheannach air-loidhne, agus mòran bancaidh.

"Bha banca ann ach b' e peinnseanan agus litrichean is stampaichean as motha a bha sinn a' dèanamh - ach tha sin uile caran air crìonadh anns na bliadhnaichean mu dheireadh.

"Tha sinn fathast caran trang ge-tà," thuirt e.