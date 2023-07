"Ghabhadh na h-Eileanan Siar a dhèanamh nas neo-eisimeilich"

"A' bruidhinn air na h-Eileanan an Iar a' tilleadh gu leithid Nirribhidh, tha mi a' smaointinn nach eil gu leòr de dhaoine air smaointinn mu dheidhinn dè thachair o chionn 657 bliadhna.

"Airson na h-Eileanan an Iar a bhith neo-eisimeileach tha mi a' smaointinn nach eil duine idir air a bhith a' smaointinn air sin, so ged a tha na h-eileanan againn nas motha na gu leòr de na h-eileanan ann an Caolas Shasainn, chan eil an smaointinn a tha sin air a bhith ann.

"Bha sinn nas motha na na Fàraich mus d' fhuair iadsan air an ceann fhèin.

"Ach tha mi a' smaointinn, 's e a' cheist a tha beò am measg na tha an seo, nam biodh Alba neo-eisimeileach, am bu chòir dhuinn, no anns an t-suidheachadh a th' againn an-diugh anns an Rìoghachd Aonaichte, am bu chòir dhuinn barrachd smachd iarraidh dhuinn fhìn.

"A thaobh can leithid daoine a bhith a' tighinn a dh'obair dha na h-eileanan. Am bu chòir dhuinn smachd a bhith againn air ceadan-obrach mar a th' aig Oifis na Dùthcha an-dràsta a tha a' cur stad air gu leòr de dh'iasgairean agus gu leòr de dhaoine tighinn a-steach dha na h-eileanan.

"Am bu chòir dhuinn cuid den smachd a tha sin fhaighinn dhuinn fhìn à Westminster no à Dùn Èideann?

"Tha mi a' smaointinn gu bheil gu leòr de dhaoine a' faicinn, gu h-àraid an fheadhainn a tha ag obair le bàtaichean-iasgaich, gum biodh e glic dhuinn a leithid sin a bhith againn.

"Ach tha e doirbh an fheallsanachd a thoirt timcheall gus am faic daoine na structairean a tha a' cur bacadh air a' bheatha làitheil aca.

"Sin as coireach gu bheil mi a' toirt taing do James Stockan à Arcaibh a th' air a' cheist a tha seo fhosgladh, a tha a' toirt dhuinn cothrom cnuasachadh agus coimhead air an fheallsanachd air dìreach dè mar a tha sinn air ar riaghladh agus dè mar a tha na co-dhùnaidhean air an dèanamh dhuinn,"thuirt e.