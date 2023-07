A' chlaimh air uàrd a dhùnadh aig Ospadal an Ràthaig Mhòir

Chaidh uàrd aig Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis a dhùnadh do dh'euslaintich ùra an dèidh dhan chlaimh sgapadh ann.

Tha seo a' toirt buaidh air Uàrd 6C an-dràsta, ged is ann ann an Uàrd 3A a thòisich an sgapadh.

Thuirt labhraiche do NHS na Gàidhealtachd gu bheil cùram euslaintich san uàrd a' leantainn.

Thuirt iad gu bheil ceumannan gan gabhail airson smachd a chumail air an sgapadh, agus airson dèanamh cinnteach gum faigh a h-uile euslainteach an cùram air a bheil iad feumach.