Tha sgioba na Hearadh an dùil tarraing a-mach à Cupa Eilean an Fhraoich.

Thàinig e am bàrr Diluain gun robhas ag iarraidh orra fhèin is an Taobh Siar geama eile a chluich airson co-dhùnadh cò rachadh air adhart dhan iar-chuairt dheireannaich den fharpais.

Rinn an Taobh Siar an gnothach air na Hearaich thairis air dà gheama sa chiad dol a-mach ach nochd gearain nach robh cead aig fear de na cluicheadairean aca cluich san fharpais.

Dh'fhàg sin gun do cho-dhùin Comataidh Chupa Eilean an Fhraoich gum bu chòir dha na sgiobaidhean aona gheama a chluich an ath-sheachdain gus an gnothach a rèiteach.

Dh'innis na Hearadh Dimàirt nach eil iad a' gabhail ri sin.

Thuirt an cluba gun deach innse dhaibh nach robh còir aig a' chluicheadair bhon Taobh Siar a bhith air cluich is nach biodh e mar sin a' sealltainn urram dhan fharpais, geama eile a chluich.

Thuirt iad gum biodh coltas ann gun robh feadhainn a bhrist na riaghailtean air cothrom eile fhaighinn.

A thuilleadh air a sin, thuirt na Hearaich gu bheil e air tighinn am bàrr anns na làithean mu dheireadh gun do chleachd iadsan gun fhiosda dhaibh cluicheadair nach robh còir a bhith a' cluich san fharpais.

Thuirt iad mar sin gun do bhrist iad na riaghailtean is gu bheil iad an dùil tarraing a-mach às an fharpais.

Chan eil e follaiseach aig an ìre seo dè tha seo a' ciallachadh dhan fharpais.

Bha an Taobh Siar no na Hearadh gus a dhol an aghaidh an Rubha san iar-chuairt dheireannaich.