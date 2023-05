Comhairlichean ag iarraidh ath-sgrùdaidh air sgìrean HPMA

'S e an t-adhbhar air an son àrainneachd na mara a dhìon, agus cuideachadh ann a bhith slànachadh stòc an èisg anns na sgìrean sin.

Tha an dà chuid an SNP agus Pàrtaidh Uaine na h-Alba ag ràdh gu bheil iad deatamach gus amasan àrainneachd na h-Alba a choileanadh.

Tha ceannardan an iasgaich gu dubh nan aghaidh ge-tà, agus teagamh aca mun t-saidheans air an cùlaibh, agus iad a' toirt rabhaidh seachad mun droch bhuaidh a bhiodh aca air an eaconomaidh.

Thèid èisteachd ri moladh bhon choimhairliche Thòraidheach Marc MacRath aig làn-choinneimh den Choimhearle Diciadain, a tha ag iarraidh air ceannard an ùghdarrais ath-sgrùdhadh air sgeama HPMA iarraidh gus cothrom a bharrachd a thoirt do choimhearsnachdan agus gnìomhachas an iasgaich, beachdan a thoirt seachad.