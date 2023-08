Chaidh urram Saorsa nan Eilean Siar a bhuileachadh air Sandy MacMhathain CVO OBE.

Chaidh a' chuirm a chumail ann an Talla-baile SteòrnabhaighDiluain far an deach Mgr MacMhathain na chomhairliche air Comhairle Baile Steòrnabhaigh an toiseach bho chionn faisg air leth-cheud bliadhna.

Bha an talla loma làn dhaoine bho na diofar bhuidhnean aig an robh gnothach ri Sandy on thòisich e a bheatha phoblach anns na 1960an.

'S e Sandy an seachdamh neach air an deach an t-urram sa a bhuileachadh le Comhairle nan Eilean Siar.

Chan e gum bi Saorsa nan Eilean Siar a' toirt chòirichean sònraichte do dhaoine ach tha e na dhearbhadh air an spèis a th' aig daoine dhaibh.

Dreuchdan cudromach

A bharrachd air a bhith na fhear-gairm air Comhairle nan Eilean bha iomadh dreuchd phoblach aige - nam measg Cathraiche Urras Steòrnabhaigh, Pròbhost Steòrnabhaigh, Cathraiche a' Bhùird Slàinte, Cathraiche Ùghdarras Cala Steòrnabhaigh agus Cathraiche Ùghdarras a' Chlò Hearaich.

Bha Sandy cuideachd na Mhorair-Ionaid a' Chrùin airson nan Eilean Siar eadar 2001 agus 2016.

An-diugh, tha an t-seirbheis phoblach aige a leantainn agus e na Cheann-suidhe Urramach de Chomann Eachdraidh Steòrnabhaigh.

Moit

Thuirt Sandy gun robh e moiteil às an urram a fhuair e.

"Rinn mi na h-uimhir de charaidean air feadh nan Eilean Siar. Mar sin, 's e urram a th' ann aithneachadh mar seo fhaighinn, 's dòcha gur e an t-urram as motha a chaidh a thoirt dhomh riamh."

'S e gràs, sìth agus aonachd gun luaidh air tòrr mòr foighidinn a dh'fheumar airson a bhith na do cheannard math, a rèir Sandy.

"Chòrd e rium glan a bhith nam cheannard oir mar as trice bha daoine anns gach buidheann deònach a bhith ag obair còmhla rium agus mo chuideachadh."