"Feumar barrachd airgid a chosg air seirbheisean dibhe sna h-Eileanan Siar"

Tha NHS nan Eilean Siar ag ràdh gu bheil feum air barrachd airgid a chosg air seirbheisean co-cheangailte ri deoch-làidir.

Tha seo às dèidh do Chlàran Nàiseanta na h-Alba figearan fhoillseachadh a thog air ìre àrd a' bhàis bho dheoch anns na h-Eileanan.

Sheall na figearan gun robh an ìre bhàis co-cheangailte ri deoch làidir gu sònraichte na b' àirde anns na h-Eileanan an Iar na ann an sgìre eile de dh'Alba ann an 2022.

Ged a thuirt NHS nan Eilean Siar gu bheil an ìre dhaoine anns na h-eileanan nach eil ag òl idir nas àirde na tha e ann an sgìre sam bith eile de dh'Alba, gu bheil buidheann bheag de dhaoine anns na h-eileanan a bhios ag òl tòrr agus a bhios a' cur feum air seirbheisean ospadail.

Thuirt iad gu bheil seo a' sealltainn gu bheil an fheadhainn sin a tha ag òl tòrr, ag òl ann an dòigh a tha cunnartach agus ag adhbharachadh thrioblaidean.

Tha iad ag ràdh gu bheil feum air barrachd a chosg air seirbheisean taice - agus gu cunbhalach.