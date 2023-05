Ceannard an t-Saor-Phuirt Uaine ga ainmeachadh

'S e fear gnothaich às Inbhir Nis a' chiad cheannard a bhios air an t-saor-phort uaine ùr a thèid a stèidheachadh air a' Ghàidhealtachd.

A rèir Chaluim Mhic a' Phearsain, dh'fhaodadh an leasachadh cruth-atharrachadh a thoirt air an sgìre.

Tha dòchas ann gun cruthaich an saor-phort suas ri 25,000 cosnadh agus gun cuir e còrr is £2bn ris an eaconomaidh ionadail.

Tha Mgr Mac a' Phearsain den bheachd gum fàg an leasachadh - le làraichean ann an Linne Chrombaigh, Inbhir Ghòrdain, Neig agus Inbhir Nis - an sgìre nas seasmhaiche, agus nas tarraingiche do dh'in-ionmhas on taobh a-muigh.