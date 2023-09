Dragh mu àireamh nan oileanach air làrach SMO

Tha beagan is 100 neach-obrach aig a’ cholaiste uile gu lèir le feadhainn dhiubh ag obair pàirt ùine.

Thuirt an Dr Rothach nach b’urra dhi dearbhadh aig an ìresa cia mheud oileanach a bhios stèidhichte air an làraich fhèin ach gu bheil corr is 500 oileanach aca ag ionnsachadh eadar an fheadhainn a tha air an làraich agus a tha ag obair aig astar.

“Se àireamh gu math fallain a tha seo uile gu lèir.

“Bidh an àireamh ag atharrachadh a rèir nan cùrsaichean a’ tòiseachadh agus iarrtasan a bharrachd a thig a-steach,” thuirt i.

Thòisich oileanaich an cùrsa ceum an t-seachdain a chaidh agus tha oileanaich eile a’ tòiseachadh an ath-sheachdain.

Thig buidheann eile san Dàmhair agus a rèir an Dr Rothaich tha cothroman ann fhasthast barrachd oileanach a thàladh ann agus le sin barrachd airgid.

Ri linn sin chan eil cinnt ann fhathast dè am buidseat a bhios ann, thuirt i.