Sgeama pìleat le sochair ùr anns na h-Eileanan

Bidh na h-Eileanan an Iar am measg trì sgìrean far am bi sgeama pìleat ann le sochair ùr do luchd-cùraim nach eil air am pàigheadh.

Faodaidh daoine san t-suidheachadh seo anns na h-Eileanan, Peairt is Ceann Rois, is Dùn Dè, tagradh a dhèanamh gu Maoin Taice an Luchd-Cùraim bhon t-Samhain.

Às dèidh na sgeama pìleit, thèid an sochair a sgaoileadh a-mach air feadh na h-Alba le dùil gum bi e ri fhaighinn as t-Fhoghar 2024.

Bidh cothrom aig còrr is 80,000 neach ann an Alba air.

Thèid an sgeama ùr an àite Sochair an Luchd-Cùraim, a tha air a stiùireadh le Riaghaltas na h-Alba, is seo na phàirt den ghluasad gus barrachd chumhachdan a thaobh shochairean a chur ann an làmhan Holyrood.

Tha an t-sochair ùr cuideachd a' toirt a-steach luchd-cùraim a tha ann am foghlam làn-ùine, buidheann aig nach robh cothrom air an t-sochair a bh' ann.