An dàrna là de stailcean aig sgoiltean an Alba

Mairidh na ceudan sgoiltean ann an Alba dùinte Dimàirt air an dàrna là de stailc trì là.

Chaidh iarraidh air na mìlltean sgoilearan ann am 24 a-mach às na 32 sgìrean comhairle fuireach aig an taigh is buill an aonaidh Unison a' coiseachd a-mach ri linn eas-aonta mu phàigheadh.

Dh'fhàilnich tairgse ùr bho Chosla agus còmhraidhean aig a' mhionaid mu dheireadh air an deireadh-sheachdain stad a chur air an stailc.

Chuir Unite agus an GMB stad rè-ùine air na planaichean aca airson stailc fhad 's a tha buill a' beachdachadh air an tairgse.

Tha an t-eas-aonta mu phàigheadh do luchd-obrach leithid dhorsairean, chòcairean, luchd-taic sna seòmraichean-teagaisg, luchd-glànaidh is luchd-obrach nan sgoiltean-àraich.

Anns na h-Eileanan Siar, bidh sgoiltean-àraich, bun-sgoiltean agus àrd-sgoiltean dùinte, a bharrachd air leithid leabharlannan agus amaran-snàimh a tha am broinn nan sgoiltean 's a bhios am poball a' cleachdadh.

Air a' Ghàidhealtachd agus ann am Moireibh, tha dealbh measgaichte ann, ach bidh a' mhòr-chuid de sgoiltean nan sgìrean sin dùinte cuideachd.

Tha sgoiltean ann an Earra-Ghàidheal is Bòd ag ràdh gum bi iad fosgailte, 's dùil nach bi mòran den luchd-obrach air stailc.