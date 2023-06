Tha sanas-obrach ga sgaoileadh uair eile le Comhairle na Gàidhealtachd airson tidsear Gàidhlig mar phàirt den oidhirp gus foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a stèidheachadh air a' Chomraich.

Seo an treas turas a chaidh sanas-obrach a chur a-mach.

An turas-sa ge-tà tha an t-ùghdarras ionadail a' sireadh prìomh thidsear Gàidhlig.

‘S e dreuchd le dleastanas a bharrachd a th’ ann am prìomh thidsear, le ìre phàighidh nas àirde ga thabhann cuideachd.

Thuirt a' chomhairle gu bheil sgrùdadh mu a bhith a' stèidheachadh foghlaim tro mheadhan na Gàidhlig san sgìre fhathast a' dol air adhart, ach gu bheil iad airson a dhèanamh ma gheibh iad an neach ceart.

"Bhon a’ chiad uair a thàinig an t-iarrtas a-staigh tha sinn air gabhail ris agus tha sinn air sànas achur a-mach a' lorg tidseir," thuirt fear-cathrach Comataidh na Gàidhlig, an Comh. Calum Rothach.

"Aig an ìre seo cha d’ fhuair sinn tagradh sam bith aig a’ chiad dà shànas a chaidh a chur a-mach.

"Feumaidh sinn cuideachd dearbhadh gu bheil an t-aon iarrtas airson foghlam Gàidhlig 's a bha o chionn bliadhna nuair a chuir sinn a' chiad shànas a-mach.

"Feumaidh sinn aithneachadh gu bheil bliadhna sgoile air fàire.

"Mura tig duine aig an ìre seo cha tèid foghlam tro mheadhan na Gàidhlig air adhart agus 's e an aon shuidheachadh a bhiodh ann an àite sam bith.

"Tha sinn an dòchas an triop seo gun tig cuideigin le ùidh san obair agus gun tèid againn air foghlam Gàidhlig a stèidheachadh an sin."