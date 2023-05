Tha e coltach gun tug an suidheachadh buaidh air iomadh companaidh agus gnothachas a tha ag obair dhan Chomahirle, eadar companaidhean bus agus companaidhean togail, nach deach a phàigheadh mar a bu chòir.

Chan eil fios cinnteach ann fhathast cia mheud luchd-gnothachais air an tug seo buaidh.

Tha mòran dhiubh an eisimeil airgead na Comahirle ach am faigh iad air luchd-obrach agus cosgaisean a phàigheadh, gu h-àraid an-dràsta agus prìsean ag èirigh.

Tha e coltach gur e duilgheadas leis an t-siostam choimpiutaireachd a bu choireach, ach chan eil a’ Chomhairle ag innse dè dìreach a chaidh ceàrr.

Tha cuideam orra a-nise innse carson a thachair seo sa chiad dol a-mach agus dè tha iad am beachd dèanamh gus nach tachair e a-rithist.

Dh’innis iad gun deach an suidheachadh a chur ceart agus anmoch oidhche Dhiardaoin fhuair am BBC fios bho dhaoine ag innse gun deach am pàigheadh.