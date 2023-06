Covid

Fhuair sgrùdadh a rinn am BBC gun robh barrachd bhàs le Covid anns an Rìoghachd Aonaichte na bh’ ann an gin de dhùthchannan mòra eaconomach eile na h-Eòrpa. Bha àireamh a’ bhàis ann am Breatainn 5% a bharrachd air an àbhaist eadar am Màrt 2020 agus 2023, agus nas motha na bh’ anns an Fhraing, an Spàinn, no a’ Ghearmailt.