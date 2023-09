Tha 70 bliadhna ga comharrachadh bho dh'fhosgail Colaisde a' Chaisteil ann an Steòrnabhagh.

Fhuair na mìltean mòra an oideachadh an sin 'son obraichean aig muir, ann an gnìomhachas an togail agus breabadaireachd.

Chaidh an ceann-bliadhna a chomharrachadh aig cuirm Diardaoin.

Fada mus deach a stèidheachadh bha beachd ann gun robh cruaidh fheum air goireas oideachaidh mar Cholaisde Caisteil Leòdhais.

Mhol an t-oide-eòlaiche an Dotair John L Robastan, a bhuineadh do Steòrnabhagh agus a chaidh na Àrd-Neach-Sgrùdaidh nan Sgoiltean ann an Alba, gun deadh goireas a thogail ann an 1901.

Bha sgoil theicnigeach a dhìth sa bhad, thuirt e, agus cha robh goireasan gu leòr ann gu h-ionadail 'son a stèidheachdh agus a cumail a' dol.

Chaidh an t-iarrtas aige cho fada ri Taigh nam Morairean ach chaidh a dhiùltadh le Taigh nan Cumantan.

Bha dùil aig a' Mhorair Leverhulme nuair a dh'fhàg e a sheann dhachaigh an làmhan Urras Steòrnabhaigh ann an 1923 gur e talla a' bhaile a bhiodh ann ach bha lèirsinn agus planaichean eile aig sreath de luchd-oideachaidh cliùiteach sa sgìre.

An ceann ùine chaidh àite teagaisg a dhèanamh dhen togalach.

Mhair na h-oidhirpean bliadhnaichean ach mu dheireadh thug an t-urras an caisteal do Chomhairle Rois is Chromba air màl aig ìre gu math iosal agus chaidh a' cholaiste fhosgladh san t-Sultain 1953.