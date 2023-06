Cosgais £620,000 air sgrùdadh-luach nan aiseagan

Ann am freagairt sgrìobhte do cheist bhon BhPA Tòraidheach Jamie Halcro Johnston, thuirt Rùnaire Soirbheas na h-Eaconomaidh Neil Gray gun do chosg an sgrùdadh-luach mu £620,000.

Bha seirbhisich chatharra agus luchd-comhairleachaidh neo-eisimeileach nam pàirt den eacarsaich.

Tha na Tòraidhean a' fàgail air an Riaghaltas gu bheil iad a' caitheamh airgid phoblaich.

Dh'aidich Mgr Halcro Johnston gur dòcha nach e a bhith a' leantainn le togail slige 802 an cùrsa bu mhiosa, leis gum biodh dàil mhòr a bharrachd an cois fuasgladh sam bith eile.

"Chan eil luach an airgid ann a bhith a' cosg £620,000 air sgrùdadh-luach airgid agus chan eil an seo ach breab eile do luchd-paighidh nan cìs agus eileanaich," thuirt e.

Tha am BBC a' tuigsinn nach eil àrd-oifigear MhicFheargais Daibhidh Tydeman, buileach cinnteach dè na figearan a chaidh a chleachdadh airson an t-suim de £620,000 a ruighinn.

Tha luchd-poileataigs nam pàrtaidhean dùbhlanach ag iarraidh gun tèid fiosrachadh nas mionaidiche mu na figearan bhon sgrùdadh-luach fhoillseachadh.

Thuirt Rùnaire a' Chaibineat Neil Gray gu bheil coimhearsnachdan eileanach airidh air taic bho dhà shoitheach ùr, goireasach a tha mòr agus seasmhach gu leòr gus eaconomaidh nan eilean a bhrosnachadh.

"Bha aonta soilleir thar phàrtaidh ann air a' mhìos a chaidh gur e leantainn le slige 802 an roghainn cheart, gu h-àraidh leis gur e an dòigh as luaithe na h-aiseagan riatanach seo fhaighinn chun nan coimhearsnachadan."

Thuirt e cuideachd nach robh sgrùdadh-luach a' gabhail a-steach a' bhuaidh a bhiodh aig dàil a bharrachd air na h-eileanan neo na buannachdan sòisealta agus eaconomach nas fharsainge a bha an cois a bhith a' leantainn leis an obair togail air Chluaidh.

Bu chòir gum bi an Glen Sannox deiseil airson seirbheis ro dheireadh na bliadhna, agus Slige 802 ro dheireadh 2024.