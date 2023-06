Tha luchd-iomairt air a' Ghàidhealtachd ag iarraidh gun tèid casg a chur air daoine bho a bhith a' campachadh aig Loch Mòrlaich.

Bidh na mìltean a' tadhal air an sgìre gach bliadhna, ach tha barrachd is barrachd dol-a-mach mì-shòisealta a' dèanamh milleadh air an àite.

Tha Urras na h-Aghaidh Mòire agus a' Ghlinne Mhòir ag iarraidh gun tèid fo-laghan a chleachdadh airson casg a chur air daoine a bhith a' lasadh barbecue no campachadh faisg air an loch.

Tha an seòrsa riaghailt seo an sàs mar tha timcheall air Loch Laomainn.

Tha iad cuideachd ag iarraidh gum bi na fo-laghan seo a' toirt taic do na Maoir-Dhùthcha a tha ag obair airson dìon a chur air an àireanachd timcheall na sgìre.

Tha an iomairt a' fàs airson seo a chur an gnìomh le mòran a' nochdadh aig coinneamhan ionadail airson taic a chur ris agus ag innse mun dol-a-mach aig cuid, chan ann a-mhàin a' lasadh barbecue ach a' fagail sgudail, agus salachair às an dèidh.