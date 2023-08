Oidhirp a' dol fhathast air foghlam Gàidhlig don Chomraich

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil iad fhathast a' cur romhpa Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig a stèidheachadh air a' Chomraich a dh'aindeoin agus gu bheil aca fhathast ri àite-teagaisg agus tidsear a chur air dòigh.

Ach dh'aidich iad gu bheil an ùine a' ruith orra agus a' chlann a thòisich sa bhun-sgoil nuair a-nochd an t-iarrtas a-nis ann an Clas a Dhà 's a Trì, 's iad fhathast gun oideachadh fhaighinn sa chànan.

"Tha adhartas air a bhith ann am-bliadhna. Chaidh againn air ochdnar luchd-teagaisg pròbhaidh fhaighinn 'son na Gàidhealtachd agus tha iad sin a-nise ag obair ann an sgoiltean na Gàidhealtachd," thuirt Cathraiche Comataidh Gàidhlig na Comhairle, Calum Rothach.

"Tha sin math. Sin adhartas mòr an coimeas ris na bliadhnaichean a dh'fhalbh.

"Ach chualla sinn an-diugh mun t-suidheachadh air a' Chomraich, agus tha sinn fhathast aig an ìre far nach eil dol againn air tidsear fhastadh.

"Tha iarrtas ann. Bha iarrtas ann o chionn sia mìosan.

"Toiseach an t-Samhraidh thuirt sinn ma gheibh sinn tidsear thèid againn air togalach a chur air an làraich agus thèid againn air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a lìbhrigeadh.