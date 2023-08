Còmhraidhean mu sheirbheisean màthaireil am Moireibh

Tha Rùnaire na Slàinte Poblaich agus Slàinte Bhoireannach aig Riaghaltas na h-Alba, Jenni Minto, ann am Moireibh Dimàirt airson chòmhraidhean mu a bhith ag ath-stèidheachadh sheirbheisean màthaireil aig Ospadal an Dr Gray ann an Eilginn.

Chaidh an t-seirbheis a lùghdachadh ann an 2018 ri linn gainnead luchd-obrach, a' toirt air a' mhòr-chuid de mhàthraichean Mhoireibh falbh a dh'Obar Dheathain airson leanabh a bhith aca.

Chaidh planaichean fhoillseachadh airson seirbheisean màthaireil fo stiùir comhairliche-lèighis ath-stèidheachadh ann an Eilginn ro 2026, ach tha dragh ann fhathast gur ann slaodach a tha an t-adhartas a dh'ionnsaigh sin.

Coinnichidh am ministear ri riochdairean na buidhne-iomairt Keep Mum airson bruidhinn mun chùis.

Aig a' cheart àm, cuiridh NHS Roinn a' Mhonaidh cairt ùr màthaireachd air bhog.