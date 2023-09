Suidheachadh aiseag a' Chorrain na "chùis èiginn"

Thug seann cheannard Comhairle na Gàidhealtachd, an Dr Mìcheal Foxley, fruiseadh air a' chomhairle, 's e ag ràdh nach eil iad a' tuigsinn gur e suidheachadh èiginneach a th' ann an aiseag a' Chorrain.

Dhearbh Comhairle na Gàidhealtachd Dimàirt nach bi prìomh aiseag a’ Chorrain, an MV Corran, a’ tilleadh gu seirbheis ann an Loch Abar gu meadhan na Dàmhair – bliadhna an dèidh dhi a bhith air a toirt air falbh airson càradh.

Chan eil seirbheis ann do chàraichean an-dràsta agus an MV Maid of Glencoul, a chaidh a chur air an t-slighe nuair a bhris an MV Corran, briste i fhèin a-rithist.

Tha seirbheisean do luchd-coise a mhàin eadar an Corran agus Àird Ghobhar agus eadar Àird Ghobhar agus an Gearasdan.