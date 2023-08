Dearbhadh gun togar 12 taigh aig an aon àm san t-Òb

Dhearbh a' bhuidheann taigheadais, HHP, agus Comhairle nan Eilean Siar gur ann aig an aon àm a thèid dusan taigh sòisealta san t-Òb a thogail.

Bha plana ann airson sia taighean a thogail a' chiad ghreis agus an uairsin sia eile an ceann sreath, ach bha sin a' dèanamh dragh do dhaoine san sgìre, a bha a' faireachdainn gun robh feum air na taighean san aithghearrachd.

Bha coinneamh phoblach ann mun chùis aig toiseach na mìos.

"Bha guthan gu math làidir aig a' choinneimh," thuirt Cathraiche Comhairle Phàrant Sgoil an t-Òib, Coinneach Macleòid.

"Bha feadhainn òga a bha a' fuireach còmhla ri am pàrantan, 's cha robh àite dhaibh a dhol ann.

"Bha feadhainn eile a bh' air an t-àite fhàgail a chionn cha robh àiteachan-fuirich ann.

"An rud a th' ann anns a' cheann a deas an-dràsta - tha obair gu leòr ann.

"Tha a h-uile duine a' coimhead airson luchd-obrach.

"Tha an obair ann agus feumaidh sinn daoine. Daoine òga 's luchd-obrach is teaghlaichean a thighinn a-steach dhan sgìre seo," thuirt e.

Tha beachd aig Mgr MacLeòid ge-tà, nach eil fiù 's an dusan taigh seo gu bhith gu leòr.

"Chanainnsa nach eil. Feumaidh sinn barrachd," thuirt e.

"Cha deach taighean-sòisealta a thogail ann an seo o na 70an 's na h-80an.

"Mar a tha na Hearadh a-nise, chan eil ann ach luchd-turais sa chuid as motha dhiubh.

"Taigh sam bith a thèid a chreic anns na Hearadh, a' chuid as motha dhiubh 's e taighean fèin-fhrithealaidh a th' annta.

"Tha sinn air putadh an fheadhainn òga a-mach, 's tha e a' putadh nan teaghlaichean a-mach," thuirt e.