Feum air atharrachaidhean bunaiteach a thaobh aiseagan

A thaobh nam bàtaichean fhèin, tha an aithisg ag ràdh gu bheil na soithichean a tha CalMac is North Link a' cleachdadh sa chumatas 24.5 bliadhna a dh'aois.

Dh'iarr a' chomataidh gum mìnich Riaghaltas na h-Alba gu mionaideach mar a ghabhas sin a lùghdachadh gu 15 bliadhna.

Tha iad ag ràdh cuideachd gum bu chòir aiseagan ùra a bhith air an dealbh ann an dòigh is gum bi e nas fhasa an cleachdadh air feadh an lìonra.

A thuilleadh air sin, thog iad air na th' ann de dhaoine a tha air a bhith ann an dreuchd mhinistear na còmhdhail anns na bliadhnaichean mu dheireadh.

Thuirt cathraiche na comataidh, Èideard Mountain, gu bheil seo a' ciallachadh nach eilear a' dèiligeadh ri trioblaidean a tha a' nochdadh.

Thuirt Mgr Mountain gu bheil eòlas aig ministear ùr na còmhdhail, Fiona Hyslop, air an t-suidheachadh is i roimhe na leas-chathraiche air a' chomataidh fhèin, is gu bheil buill a' guidhe gach soirbheas dhi.