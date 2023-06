Moladh air sgioba-teasairginn airson neach a shàbhaladh ann an Gleann Comhann

Thuirt an sgioba gun robh an criutha air “gaisgeachd agus sgil iongantach” a shealltainn.

Dh’innis Poileas Alba gun deach na sgiobaidhean an gairm mu 13:30 Diluain, agus gun deach an sreapadair a sgèith gu Ospadal Oilthigh na Banrigh Ealasaid ann an Glaschu.

Chaidh heileacoptairean teasairginn à Inbhir Nis agus Preastabhaig cuideachd an gairm, agus rinn dithis eile a bha a’ sreap aig an àm air am fear a chaidh a leòn, gus a chuideachadh.