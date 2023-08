Lucy Letby

Thuirt am Prìomhaire gu bheil e “gealtach” gu bheil daoine a tha ri eucoir olc a’ diùltadh a dhol air beulaibh iadsan a dh’fhulaing na rinn iad. Bha Rishi Sunak a’ bruidhinn ‘s Lucy Letby air diùltadh nochdadh anns a’ chùirt gus a binn a chluinntinn. Chaidh Letby, a bha roimhe na banaltraim, fhaighinn ciontach air casaidean gun do mhuirt i seachdnar leanaban, agus gun do dh’fheuch i ri sianar eile a mharbhadh fhad ‘s a bha iad fo a cùram.

California

Tha uisge trom air buaidh mhòr a thoirt air a’ chuid as motha de cheann a deas Chalifornia, agus iad a’ fulang leis a’ chiad stoirm thropaigich ann an còrr air 80 bliadhna. Thàinig barrachd uisge a-nuas air Palm Springs ann an uair an uaireadair na chunnacas riamh roimhe.

Inbhir Ghòrdain

Dh’eug fear a bha ag obair air bòrd soitheach luchd-turais às dèidh dha tuiteam far an t-soithich ann an Inbhir Ghòrdain. Thachair an tubaist madainn Dihaoine, ‘s chaidh an duine a bh’ anns na 40an, a sgèith gu Ospadal Rìoghail Obar Dheathain. Dh’innis a’ chompanaidh Viking Cruises gun do dh’eug ball den chriutha air a’ Viking Mars. Chaidh aithisg a chur gu Neach-casaid a’ Chrùin, agus chaidh fios a chur air Buidheann-ghnìomha na Slàinte ‘s Sàbhailteachd.

Cùirtean

Chaidh rabhadh a thoirt do Rùnaire a’ Cheartais an seo an Alba gum bi bacadh air ceartas ann an sgìrean dùthchail le a bhith a’ gluasad chùisean-lagha aig Cùirtean Siorraim anns na h-Eileanan gu ruige tìr-mòr. Tha dùbhlain a thaobh luchd-obrach anns an t-seirbheis a bhios a’ gluasad phrìosanach ri choireachadh airson a’ cho-dhùnaidh. Thuirt Ball na Pàrlamaid Albannaich airson Arcaibh, Liam MacArtair, gum bu chòir seo a chur air ais mar a bha e cho luath ‘s as urrainn, agus e air sgrìobhadh gu Angela Constance.

Port-adhair Dhùn Èideann

Chaidh an raon-laighe aig Port-adhair Dhùn Èideann a dhùnadh greiseag madainn an-diugh airson ‘s gun rachadh obair-càraidh èiginneach a dhèanamh air. Thathas an dùil gun do nochd toll air an raon-laighe air t-sàilleibh na sìde. Bha aig dà itealan ri dhol a Phort-adhair Ghlaschu mus do thill iad a Dhùn Èideann nuair a dh’fhosgail an raon-laighe a-rithist.

Trèanaichean

Tha Network Rail a’ dol a stèidheachadh casg-astair air cuid de shlighean rèile an-diugh air t-sàilleibh an uisge ris a bheil dùil air taobh siar na dùthcha. Tha seo a’ dol a thoirt buaidh air seirbheisean a Mhalaig agus chun an Òbain o anmoch feagar an-diugh gu 12:00f a-màireach.