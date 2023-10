An A9

Thòisich tè de chomataidhean na Pàrlamaid Albannaich a' rannsachadh an dàil ann a bhith a' dùblachadh rathad an A9 eadar Peairt agus Inbhir Nis. Tha dùil gum bi Ailig Neil, a bha na Rùnaire airson Bun-structair agus Caitheamh Calpa nuair a chaidh am pròiseact fhoillseachadh ann an 2011, am measg an fheadhainn a thèid a cheasnachadh le Comataidh nan Athchuingean Poblach. Bha dùil an toiseach gun deadh crìoch a chur air an leasachadh ann an 2025. Ach tha am Prìomh Mhinistear, Humza Yousaf, a-niste air a ràdh nach tèid crìoch a chur air ron ath thaghadh Albannach anns a' Chèitean 2026.

HS2

Thuirt fear de mhinistearan a' Chaibineit, Grant Shapps, gu bheil e ceart ath-bheachdachadh a dhèanamh air pròiseact rèile HS2, leis mar a tha cleachdaidhean siubhail dhaoine air atharrachadh bhon phandemic. Tha dùil gun dearbh am Prìomhaire feasgar nach bi an loidhne a-niste a' dol bho Bhirmingham gu Manchester. Tha coltas ann gun can Rishi Sunak gun tèid an t-airgead a chleachdadh air pròiseactan còmhdhail eile ann an ceann a tuath Shasainn, agus anns a' Cuimrigh.

Ionnsaigh Choin

Chuir poilis ann an Northumbria sgrùdadh muirt air chois às dèidh bàs fhireannaich a dh'fhulaing ionnsaigh bhorb bho chù Bully XL. Chaochail an duine, a bha 54, nuair a thug an cù ionnsaigh air feasgar an-dè ann an Sunderland. Chaidh fireannach aois 44 a chur an grèim co-cheangailte ris a' chùis.

Bàs Shaighdeir

Cho-dhùin sgrùdadh a rinn an t-Arm gur h-iongnantach mura do chuir saighdear òg a bhàsaich ann an Wiltshire làmh na beatha fhèin. Chaidh Jaysley Beck, a bha 19, fhaighinn marbh ann am Feachd-atraibh Larkhill o chionn dà bhliadhna. Bha aithisg a chaidh fhaicinn leis a' BhBC ag ràdh gun do dh'fhulaing i sàrachadh feiseil leantainneach o fhear a bha os a cionn, agus gu bheil e cha mhòr cinnteach gun robh buaidh aige sin air a bàs.

Teine

Dh'obraich luchd-smàlaidh tron oidhche a' feuchainn ri teine ann an togalach falamh air taobh sear Ghlaschu a chur às. Chaidh sia carbadan a chur gu seann sgoil-àraich aig St Michael's Court ann an sgìre Parkhead goirid ro 10:00f an-raoir. Chan eil e air aithris gun deach duine a ghoirteachadh anns an teine.

Astràilia

Agus tha luchd-smàlaidh ann an Astràilia ag ràdh gu bheil e a' faileachdainn orra smachd fhaighinn air 18 teintean-coille ann an New South Wales. Le seusan nan teintean a' tòiseachadh nas tràithe nan àbhaist, dh'iarr Prìomh Mhinistear na stàite, Chris Minns, air daoine dèanamh deiseil airson "samhradh oillteach".