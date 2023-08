Fèill an Eilein Duibh a' tilleadh

Tha na prìomh thachartasan a' tòiseachadh Diardaoin aig Fèill Àiteachais an Eilein Duibh - an fhèill as motha de leithid ann an ceann a tuath na dùthcha.

Tha dùil ri suas ri 25,000 duine aig an làraich, air a' Bhlàr Dhubh, tron là.

Bidh na measaidhean air na beathaichean as fheàrr a' tòiseachadh bho 08:00m, agus farpaisean eile a' dol tron là - leithid bearradh chaorach.

Tha còrr air 200 stalla gu bhith ann, a' riochdachadh diofar ghnìomhachasan an sàs ann an àiteachas.

Bidh cuideachd tachartasan a' dol do chloinn òig leithid chleasan motorbaidhseagail.

Tha an fhèill air a cleachdadh le mòran thuathanach is chroitearan mar chothrom coinneachaidh is cùisean an là a dheasbad.

Bidh dannsa cèilidh aig an làraich a' tòiseachadh aig 9:30f.