Seirbheisean slàinte an sgìrean dùthchail gan sgrùdadh

Tha buill ann am Pàrlamaid na h-Alba a' tòiseachadh air rannsachadh ùr mu sheirbheisean slàinte ann an sgìrean dùthchail.

Thuirt Comataidh na Slàinte, a' Chùraim Shòisealta is na Spòrs aig Holyrood gu bheil iad airson cluinntinn bho dhaoine ann an sgìrean dùthchail mu na dùbhlain shònraichte a tha mun coinneamh a thaobh slàinte is mar bu chòir dèiligeadh riutha.

Dh'innis iad gu bheil iad airson beachdan fhaighinn bho fharsaingeachd de dhaoine is buidhnean.

Tha draghan gu lèor air a bhith ann mu sheirbheisean slàinte air Ghàidhealtachd anns na mìosan is bliadhnaichean mu dheireadh.

Am measg eile, tha iomairtean a' leantainn mu ìre na seirbheis ann an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich, agus ann an Loch Abar tha mì-thoileachas ann mu cho fada 's a tha e a' toirt ospadal ùr a thogail sa Ghearasdan.

A thuilleadh air sin, tha cuideachd iomairtean a' leantainn ann an Gallaibh is Moireibh mu sheirbheisean màthaireil.