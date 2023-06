Chaidh urram MBE a bhuileachadh air Anna NicSuain airson na tha i air a dhèanamh airson na Gàidhlig.

Tha a' Bh.Ph. NicSuain, a tha na ceann-suidhe urramach air Comunn Eachdraidh Nis, air a bhith an sàs ann an gnothaichean Gàidhlig fad a beatha is i air obair mhòr a dhèanamh 'son a' chànain aig ìre na coimhearsnachd.

Bha i am measg buidheann a stèidhich an comunn eachdraidh is tha fàs mòr air tighinn air thar nam bliadhnaichean.

Bha i cuideachd bliadhnaichean an sàs ann am foghlam Gàidhlig mar òraidiche, am measg eile.

Tha an t-urram ga thoirt seachad airson co-là breith an Rìgh a chomharrachadh.

'S iad seo na ciad urraman den leithid bho chaidh an Rìgh Teàrlach a chrùnadh.

Tha urram MBE cuideachd a' dol gu Raghnall MacIlleathain bho Sheada Bhàtaichean Ghriomasaigh.

Tha seo ri linn sheirbheisean do thogail bhàtaichean is obair dualchais anns na h-Eileanan an Iar.

Chaidh urram OBE a bhuileachadh air Joan NicAoidh bhon bhuidhinn Foghlam Alba airson na tha i air dèanamh do dh'fhoghlam ann an Alba.

'S ann à Lacasdail an Leòdhas a tha i bho thùs.

Chaidh BEM do Mhàiri Sìne Devon à Muile, a bha mòran bhliadhnaichean na comhairliche, airson sheirbheisean dhan choimhearsnachd ann an Glaschu is Earra-Ghàidheal is Bòd.