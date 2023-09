"Cruaidh fheum" air prìosan ùr airson Inbhir Nis

Thuirt Àrd-Neach-Sgrùdaidh nam Prìosanan an Alba gur e "cùis-uabhais" a bhiodh ann nan tigeadh dàil sam bith ann a bhith a' togail prìosain ùir ann an Inbhir Nis.

Anns a' chòigeamh aithisg bhliadhnail aice, thog Wendy Sinclair Gieben air, mar a thuirt i fhèin, "trioblaid dhaingeann le cus phrìosanach a bhith gan cumail" ann am prìosain na h-Alba.

Tha sin gu h-àraid fìor do Phrìosan Phorterfield ann an Inbhir Nis, a dh'fhosgail ann an 1902.

Thathas air a bhith a' bruidhinn mu fhear ùr a thogail airson còrr air deich bliadhna, agus tha planaichean ann airson goireas ùr-nodha a thogail air làraich far an A96 faisg air cearcall-rathaid an Ràthaig Mhòir.

Chan eil e soilleir fhathast ge-tà, cuin a bhios am prìosan ùr, a chosgas £140m deiseil.