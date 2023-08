Dìth luchd-obrach a' cur cliù an Eilein Sgitheanaich an cunnart?

Tha cliù an Eilean Sgitheanaich ann an turasachd ann an cunnart air sgàth dìth luchd-obrach, a rèir feadhainn sa ghnìomhachas.

Ged a tha coltas ann aig an ìre seo gu bheil 2023 air a bhith glè thrang a thaobh àireamhan, tha tàire air a bhith aig gnothachasan luchd-obrach gu leòr fhaighinn.

Tha seo air fàgail gu bheil uaireanan-fosglaidh aig grunn àitichean air an cuingealachadh gu mòr le cion luchd-obrach.

A rèir feadhainn a tha ag obair ann an turasachd, thug Covid is Brexit buaidh mhòr orra ann an diofar dhòighean, ach 's e gainnead àitichean-fuirich 'son luchd-obrach an trioblaid as motha.

Tha Stuart Jackson a' ruith taigh-bìdh The Lower Deck ann am Port Rìgh.

"Seo a' bhliadhna as miosa a bh' againn a-riamh a thaobh luchd-obrach fhaighinn.

"Bhitheamaid fosgailte mar bu trice seachd là san t-seachdain an dà chuid aig àm lòin is àm dinneir.

"An-dràsta 's e th' againn ach mu chòig là aig àm dinneir is dà là aig àm lòin, mar sin seachd seach ceithir deug.

"Tha sinn a' coimhead ri suidheachadh gum bi daoine a' tadhal air an Eilean Sgitheanach is cha bhi e comasach dhaibh na seirbheisean a dh'fheumas iad fhaighinn, chan fhaigh iad rudeigin 'son ithe is òl", thuirt e.

Bhruidhinn BBC Naidheachdan ri cuid de luchd-tadhail ann am Port Rìgh is iad a' feuchainn ri àite fhaighinn 'son greim-bìdh a ghabhail.

Thuirt feadhainn gur e "suidheachadh uabhasach" a th' ann is nach fhaca iad riamh an leithid ann an àite sam bith.

Tha Mgr Jackson gu bheil e deatamach gum bi àitichean-fuirich ann dhan fheadhainn a tha a' tighinn dhan eilean 'son a bhith ag obair ann an gnìomhachas na h-aoigheachd.

"Ma bha àitichean-fuirich gu leòr agam airson luchd-obrach bhithinn air a bhith fosgailte mar as àbhaist.

"Chan eil mòran a tha a' fuireach san eilean ag obair anns na dreuchdan seo is mar sin feumaidh sinn luchd-obrach a thoirt a-steach.

"Mura h-eil àite-fuirich againn dhaibh, chan urrainn dhaibh tighinn", thuirt e.