Fiosrachadh ga iarraidh an dèidh do bhana bualadh ann am pàiste is cù

Dh'iarr na Poilis fiosrachadh an dèidh mar a bhuail bhana ann am pàiste agus cù air an rathad ann an Loch Abar.

Chaidh an cù a mharbhadh, agus ged a bhuail am bhana sa phàiste cha deach an goirteachadh.

Thachair seo mu 09:39m madainn Disathairne air an A831 eadar an Gearastan agus Malaig, faisg air ceann-rathaid an A861, gu Sròn an t-Sìthein.

Thionnadh am bhana geal, le dorsan meirgeach mun chùil, sìos an rathad sin.